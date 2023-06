Airbus group : Berenberg est toujours vendeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé jeudi son conseil 'vendre' et son objectif de cours de 100 euros sur Airbus, jugeant qu'il était 'trop tôt pour extrapoler' les bons chiffres de livraisons publiés pour le mois de mai.



L'avionneur a annoncé hier soir avoir livré 63 appareils et enregistré 17 commandes brutes le mois dernier, contre 54 avions livrés et seulement quatre commandes brutes en avril.



D'après Berenberg, le géant de l'aéronautique a encore du 'pain sur la planche' pour le second semestre, puisqu'il n'a pour l'instant livré que 244 appareils sur son objectif de 720 livraisons, ce qui correspond à un ratio de 34%, contre 38% en moyenne pour cette période de l'année.



'Si nous apprécions la société et le dossier d'investissement qu'elle constitue sur un certain nombre de points, nous avons du mal à envisager la moindre expansion des multiples de valorisation par rapport à leurs niveaux actuels et pensons toujours que le consensus de résultats est de 10% à 15% trop élevé pour la période des 12 à 24 mois à venir', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.