Airbus group : Berenberg dégrade son conseil, passe à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé lundi avoir ramené lundi sa recommandation sur Airbus d''acheter' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 150 à 120 euros.



S'il dit apprécier le positionnement concurrentiel de l'avionneur, ainsi que ses perspectives sur le long terme, le bureau d'études explique déplorer l'unanimité qui entoure le dossier, avec 22 conseils à l'achat sur les 26 analystes suivant la valeur.



Berenberg ajoute par ailleurs que l'impact de la remontée persistante des tensions inflationnistes pourrait également mettre les marges bénéficiaires du groupe sous pression cette année.



Le professionnel évoque aussi des éléments de soutien limités dans l'immédiat, l'équipe de management ayant notamment exclu le lancement de rachats d'actions tant que la trésorerie nette ne sera pas repassée au-dessus du cap des 10 milliards d'euros, une hypothèse actuellement envisagée pour la fin 2023.



