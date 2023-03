Airbus group : Avec Boeing pour le nouvel hélicoptère du Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Boeing est la dernière entreprise de défense et d'aérospatiale à rejoindre la Task Force H175M chargée de répondre aux besoins du Royaume-Uni en matière de nouveaux hélicoptères moyens.



Si l'Airbus H175M de classe super-moyenne, qui sera construit à Broughton au Pays de Galles, est sélectionné pour remplacer l'Airbus Puma HC2, Boeing Defence UK assurera la formation des équipages, du personnel au sol et de la maintenance.



La société rejoint une équipe industrielle basée au Royaume-Uni, créée pour offrir, fournir et soutenir le H175M de fabrication britannique.



Le directeur général d'Airbus Helicopters au Royaume-Uni, Lenny Brown, a déclaré : 'Boeing complète une gamme solide de partenaires aérospatiaux qui garantissent au ministère de la Défense britannique la fourniture de services de classe mondiale.'



'Nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise actuelle pour assurer la disponibilité et la préparation des futures flottes d'hélicoptères du Royaume-Uni', a ajouté Steve Burnell, directeur général de Boeing Defence UK.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.