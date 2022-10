Airbus group : Arrivée du satellite Hotbird 13G en Floride

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce l'arrivée, au Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral en Floride ce week-end, de son Airbus BelugaST (A300-600ST), pour y livrer le satellite Hotbird 13G construit par le constructeur aéronautique pour Eutelsat.



Avec son jumeau Hotbird 13F, qui a été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX en fin de semaine dernière, il s'agit des premiers membres de la nouvelle famille de satellites de télécommunications 'Eurostar Neo' d'Airbus.



Une fois qu'ils auront atteint leur position orbitale, ces deux satellites pourront diffuser plus de 1000 chaînes de télévision en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, remplaçant trois satellites Eutelsat actuellement en orbite.



