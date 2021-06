Airbus group : AlphaValue relève d'alléger à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mercredi sa recommandation sur Airbus à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, un conseil qu'il assortit d'un objectif de cours de 118 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant attribue son optimisme à l'annonce surprise, la semaine dernière, du relèvement des objectifs de production de l'avionneur.



'Nous pensons désormais que l'objectif de 566 livraisons d'appareils pour 2021 (soit le même niveau qu'en 2020) est prudent au vu de l'environnement actuel, marqué par une reprise des voyages au niveau régional que ce soit en Europe, aux Etats-Unis et en Chine', explique-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.