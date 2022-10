Airbus group : Air Côte d'Ivoire commande deux A330neo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Air Côte d'Ivoire, la compagnie aérienne nationale de la République de Côte d'Ivoire, lui a passé commande de deux A330neo.



La compagnie aérienne exploite actuellement une flotte de 6 avions Airbus comprenant un A320neo, deux A320ceo et trois A319. Les A330neo permettront à la compagnie d'étendre son réseau et lancer de nouveaux itinéraires longs courriers.



Airbus rappelle que l'A330neo est le dernier né de sa gamme de gros porteurs. L'appareil intègre des moteurs de dernière génération, une nouvelle aile et une série d'innovations aérodynamiques. L'avion offre par ailleurs une réduction de 25% de la consommation de carburant et des émissions de CO2.



Fin septembre 2022, l'A330neo avait reçu 275 commandes fermes pour plus de 20 clients à travers le monde, souligne l'avionneur.



