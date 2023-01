Airbus group : Accord de collaboration autour de la station Starlab

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Voyager Space a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec Airbus Defence and Space dans le cadre du projet Starlab, la future station spatiale commerciale devant évoluer en orbite terrestre.



Aux termes de l'accord, la filiale d'Airbus apportera son savoir-faire et son soutien dans la conception technique de la station, qui doit accueillir des astronautes pour la conduite d'activités scientifiques et de recherche.



Starlab doit être lancé en 2028 en vue de garantir une présence humaine continue en orbite terrestre compte tenu du retrait planifié de la Station spatiale internationale (ISS).



Fin 2021, Voyager et son entité opérationnelle Nanoracks s'étaient vu octroyer un contrat de 160 millions de dollars de la NASA pour la conception de cette station spatiale commerciale, dans le cadre du programme américain 'Space Act'.



