Airbus group : Accord avec Dassault Aviation pour l'avion de combat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a annoncé dans une interview publiée par le Figaro ce jeudi 1er novembre, avoir trouvé un accord industriel avec Airbus sur l'avion de combat de nouvelle génération (NGF), composante essentielle du SCAF.



' Le SCAF est un projet politique lancé par le Président Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel en 2017, et à l'arrêt depuis l'été 2021. Alors, oui, aujourd'hui c'est fait. Nous avons un accord avec Airbus ', a déclaré Eric Trappier dans un communiqué de presse.



' Être l'architecte d'un nouvel avion de combat est très motivant pour notre société, nos équipes, celles d'Airbus notre partenaire principal, d'Indra et de nos partenaires historiques que sont Safran, Thales et MBDA ', a déclaré Eric Trappier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.