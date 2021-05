AIR LIQUIDE : Accident

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné AIR LIQUIDE pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La valeur vient récemment de subir ce que l’on pourrait qualifier d’accident. En effet, ses qualités de fond ne sont pas remises en cause mais elle a été emportée par la petite panique qui s’est emparée des marchés. Le support des 138 euros a malencontreusement été enfoncé mais il devrait être immédiatement réintégré et la valeur pourrait alors s’acheminer vers ses plus hauts.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action AXA à court terme. Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre AXA au cours de 138.00 € avec un objectif à 144.00 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 134.00 €.

Le conseil AIR LIQUIDE Positif 138.000 € Objectif : 144.000 € Potentiel : +4.35 % Stop : 134.000 € Résistance(s) : 138.000 / 142.000 / 144.000 Support(s) : 135.000 / 131.000 / 124.400

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime