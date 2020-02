Air liquide : Succès commercial de Turbo-Brayton

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide revendique une cinquantaine d'équipements cryogéniques Turbo-Brayton vendus ces deux dernières années, pour une valeur totale de près de 180 millions d'euros, permettant d'éviter plus de 240.000 tonnes d'émissions de CO2-équivalent par an.



Le fournisseur français de gaz pour l'industrie et la santé précise que ces équipements sont destinés à être installés sur des méthaniers, qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou de la modernisation de navires existants.



Cette technologie d'Air Liquide a d'abord été utilisée dans le domaine spatial, pour conserver au froid des échantillons biologiques dans la Station Spatiale Internationale, puis adaptée pour le marché maritime.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIR LIQUIDE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok