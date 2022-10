Air liquide : Stifel réitère son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours à 176E sur le titre Air Liquide.



L'analyste prévoit un troisième trimestre lent en volume mais fort en prix. La croissance pourrait être à nouveau convaincante à +6%, (+7,5% au T2).



Selon Stifel, le solide carnet de commandes devrait porter la croissance comparable du groupe à +7% par an.



'Il convient de réitérer les prévisions d'augmentation du bénéfice net et de la marge à taux de change constants', poursuit l'analyste.



Compte tenu de l'important effet de levier des taux de change, 'le bénéfice net publié pour 2022 devrait connaître une croissance à deux chiffres' ajoute Stifel.



