Air liquide : Jefferies dégrade à 'sous-performance'

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé vendredi avoir dégradé à 'sous-performance' son opinion sur Air Liquide, contre 'achat' auparavant, estimant que la capacité de résistance du groupe français allait être mis à l'épreuve par le ralentissement économique qui se profile.



Dans une note consacrée au producteur de gaz industriels, le broker américain dit avoir abaissé d'en moyenne 5% ses prévisions de résultats sur le groupe pour les exercices 2023 et 2024, ce qui ramène ses estimations 6% en-dessous de celles du consensus.



Jefferies explique que la croissance des activités d'industriel marchand a jusqu'ici été largement soutenue par les effets-prix consécutifs à la remontée des tensions inflationnistes.



Avec le ralentissement économique, cette dynamique est appelée à décélérer, prévient le courtier, ce qui risque selon lui de mettre en évidence d'éventuelles déceptions au niveau des volumes et de pénaliser les résultats du groupe, prévient-il dans son étude.



Son objectif de cours se trouve ainsi ramené de 156 à 124 euros.



