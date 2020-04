Air liquide : Investissement majeur à Taiwan

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un accord de long-terme avec un leader du marché des semi-conducteurs, Air Liquide annonce qu'il va investir près de 200 millions d'euros dans la construction de capacités de production dans les parcs scientifiques de Tainan et Hsinchu, à Taiwan.



Cet investissement permettra au groupe français de gaz industriels de fournir trois grandes usines de production de semi-conducteurs en cours de construction, ainsi que les futurs centres de R&D pour circuits intégrés logiques parmi les plus avancés au monde.



Les premières unités devraient démarrer au cours du deuxième trimestre 2021 afin de soutenir le développement des nouvelles usines de production de puces semi-conductrices du client, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.



