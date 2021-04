Air liquide : Hausse de 3,8% du CA à 5 334ME au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 5 334 millions d'euros au 1er trimestre 2021. Il est en hausse comparable de + 3,8 % par rapport à un 1er trimestre 2020.



Le chiffre d'affaires consolidé de l'Ingénierie & Construction est en croissance de + 48,5 % et se compare à un niveau d'activité réduit du fait de la pandémie au 1er trimestre 2020. L'activité Marchés Globaux & Technologies est en hausse comparable de + 25,7 %.



Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 5 103 millions d'euros, en hausse de + 2,8 % en données comparables par rapport au 1er trimestre 2020. Les ventes publiées sont en baisse de - 1,7 %.



' En 2021, dans un contexte de mesures de confinement locales limitées au 1er semestre et d'une reprise au 2nd semestre, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant ' indique le groupe.



