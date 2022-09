Air liquide : Engagé pour la mobilité hydrogène avec Toyota

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'événement Nuit Blanche 2022 à Paris du samedi 1er octobre au dimanche 2 octobre, Air Liquide et Toyota mettront à disposition des visiteurs des navettes gratuites Toyota Mirai dernière génération alimentées en hydrogène bas carbone par Air Liquide.



Ces véhicules circuleront entre trois lieux emblématiques de la manifestation : le stade Charléty, l'Hôtel de Ville et la Villette, pour faire découvrir les oeuvres qui y seront installées.



À travers ce dispositif, Air Liquide et Toyota souhaitent faire découvrir la mobilité hydrogène, et montrer que les solutions pour répondre à l'urgence climatique et réussir la transition énergétique existent.



'En proposant ce service, Air Liquide démontre son ambition de mettre au service de la société des solutions qui répondent à la fois à l'urgence climatique et aux besoins de mobilité', déclare Matthieu Giard, Vice-Président, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide, supervisant notamment les activités Hydrogène.



'Toyota défend la vision d'une société décarbonée, inclusive et responsable. C'est pourquoi nous avons pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe dès 2030', souligne Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.



