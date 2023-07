Air france-klm : Avec une marge record, les résultats trimestriels d'Air France-KLM dépassent les attentes

(BFM Bourse) - La marge d'exploitation du groupe de transport franco-néerlandais s'est approchée des 10% sur la période allant d'avril à juin. La société a par ailleurs maintenu sa prévision de capacités pour le troisième et quatrième trimestre.

En quelques années, Air France-KLM est passé du statut de société à l'avenir menacé par l'endettement et la crise sanitaire à celui de groupe à la rentabilité impressionnante.

L'entreprise de transport aérien franco-néerlandaise a ainsi livré des résultats pour le deuxième trimestre en très forte progression, grâce à une demande robuste et un environnement tarifaire soutenu ainsi qu'à une baisse des prix du kérosène.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Nous avons une fois encore enregistré des résultats solides au deuxième trimestre 2023. Malgré le contexte inflationniste, nos recettes ont connu une croissance à deux chiffres et notre marge d'exploitation a atteint un niveau record. Nous avons par ailleurs poursuivi le déploiement de nouveaux produits dans toutes nos compagnies aériennes, avec à la clé des récompenses qui témoignent de l'engagement de nos employés, que je tiens à remercier", a déclaré dans un communiqué Ben Smith, le directeur général d'Air France-KLM.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Un bénéfice qui double

Le chiffre d'affaires d'Air France-KLM a progressé de 13,7% sur un an, et de 14,1% à taux de changes constants, pour atteindre 7,62 milliards d'euros. Le nombre de passagers transportés a augmenté de 8,2% à 24,7 millions de passagers.

Le résultat d'exploitation a presque doublé, atteignant 733 millions d'euros tandis que la marge correspondante s'est établie à 9,6% en progression de 3,9 points de pourcentages, atteignant un niveau record pour la société franco-néerlandaise.

Le bénéfice net a lui aussi quasiment doublé, s'élevant à 604 millions d'euros contre 324 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus mis en ligne par la société, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 7,56 milliards d'euros, un résultat d'exploitation de 663 millions d'euros et un bénéfice net de 409 millions d'euros.

Air France-KLM a par ailleurs dégagé un cash-flow libre d'exploitation ajusté de 557 millions d'euros.

L'entreprise a réduit sa dette nette de 1,4 milliard d'euros par rapport à la fin de 2022, dette qui s'établit désormais à 4,9 milliards d'euros à fin juin.

Vers un financement par Apollo

En termes de perspectives, le groupe a confirmé ses objectifs de capacités (soit pour faire simple, le nombre de vols mis en services) tant pour 2023 que pour les prochains trimestres. Air France-KLM compte déployer au troisième trimestre des capacités représentant 95% de celles de la même période de 2019, puis plus de 95% en au quatrième trimestre. Pour l'ensemble de 2023, l'entreprise vise un chiffre d'environ 95%

Air France-KLM a également annoncé, jeudi, être entré en discussions exclusives avec le fonds Apollo Global Management en vue d’un potentiel financement de 1,5 milliard d'euros au capital d'une filiale opérationnelle dédiée. "Cette filiale détiendra la marque du programme de fidélité Flying Blue et la majorité des contrats avec les partenaires et deviendra le seul émetteur de Miles pour les compagnies aériennes et les partenaires", a expliqué la société.

"Ce financement serait comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS et permettrait à Air France-KLM de poursuivre le renforcement de son bilan, outre la génération de bénéfices nets et/ou l’émission d’obligations hybrides simples", a également précisé Air France-KLM.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse