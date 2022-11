Air france-klm : Avec une émission de dette hybride, Air France-KLM veut retrouver de l'air vis-à-vis de Bruxelles

(BFM Bourse) - Le groupe de transport aérien a annoncé mercredi l’émission de 300 millions d’euros de titres de dette hybride avec une potentielle dilution de près de 7%. Le montant de cette émission sera affecté au remboursement des aides d'Etat. Le groupe fait par ailleurs face à un risque de grève chez Air France cet hiver et l'action chute à la Bourse de Paris

Air France-KLM poursuit son plan de vol pour en finir avec les contraintes de la Commission européenne. Pour sortir du corset imposé par Bruxelles – qui l’empêche par exemple de prendre plus de 10% du capital d’une autre compagnie - le groupe de transport aérien franco-néerlandais doit rembourser 75% d’un montant comprenant à la fois les 3 milliards d’euros des titres de dettes super subordonnés de l’Etat français et les quelque 600 millions déboursés par Paris pour monter au capital du groupe au printemps 2021. Jusqu’à présent la société se situe à 60%.

C’est pour se rapprocher davantage de la barre des 75% que Air France-KLM a annoncé ce mercredi le lancement d’une offre de titres de dette hybride, à savoir des obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant de 300 millions d’euros.

L’intégralité du produit de cette émission sera ainsi consacrée au remboursement des titres de dette super subordonnées de l’Etat.

Chute de l'action

Ces obligations seront émises au pair, auront une valeur nominale de 100.000 euros et seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d’Air France-KLM, a indiqué la société. Les conditions définitives des obligations devraient être déterminées aujourd’hui et le règlement-livraison des obligations devrait avoir lieu le 23 novembre 2022, a précisé Air France-KLM.

Ces obligations porteront un taux d’intérêt nominal compris entre 5,75% et 6,5% jusqu’en novembre 2025. "A partir du 23 novembre 2025 (inclus), les obligations porteront intérêt à un taux égal à 1.300 points de base [13%, NDLR] au-dessus du taux mid-swap applicable à trois ans en euro comme taux de référence", a précisé la société.

Cette émission de dette hybride est également synonyme d’une potentielle dilution pour les porteurs d’Air France-KLM. La société de transport aérien estime que sous certaines hypothèses, notamment si elle décide de livrer exclusivement des actions nouvelles lors de la conversion, cette dilution représenterait environ 6,8% du capital social en circulation.

A la Bourse de Paris, l’action Air France-KLM accueille sans surprise avec fraîcheur cette annonce, avec une baisse de 11,8% à vers 11h15.

"Cette annonce vient rappeler au marché que d’autres opérations de ce type pourraient survenir dans les prochains mois", souligne Stephen Furlong, analyste chez Davy. Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Air France-KLM avait en effet prévenu qu’il pourrait émettre jusqu’à 1,2 milliard d’euros de dette hybride en 2022 et 2023. "De plus, cette annonce survient lors d’une journée difficile, avec les inquiétudes macroéconomiques liées à la situation en Pologne", ajoute-t-il.

"Outre l’annonce de l’émission de titres de dette hybride, le risque d’une grève chez Air France pour la période de Noël pèse également sur l’action", estime de son côté Yi Zhong, analyste au bureau d’études indépendant AlphaValue.

Préavis de grève pour la période de Noël

Deux syndicats de personnels navigants, l’Union des Navigants de l’Aviation Civile (UNAC) et le Syndicat des Navigants du groupe Air France ont déposé un préavis de grève pour la période allant du 22 décembre au 2 janvier. En cause, un conflit sur l’accord collectif des hôtesses et stewards.

"Ce préavis doit servir d'avertissement à notre direction", explique le communiqué de ces deux syndicats. "Si cet avertissement n'est pas entendu, seule une mobilisation forte sera en mesure de faire pencher la balance", ajoute-t-il.

Dans une déclaration envoyée à plusieurs médias dont BFM Bourse, Air France dit avoir pris connaissance de ce préavis et s’interroger sur ce même préavis "alors qu’une nouvelle négociation de renouvellement de l’accord PNC [Personnels navigants commerciaux, NDLR] a été engagée avec les syndicats représentatifs PNC depuis fin septembre et doit se poursuivre au-delà de janvier 2023".

"La direction d’Air France s’est d’ores et déjà engagée, durant toute la phase de négociation, à ce que l’ensemble des dispositions régissant la vie des PNC demeurent inchangées. Air France va poursuivre le dialogue comme elle l'a toujours fait", poursuit la société.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse