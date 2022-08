Air france-klm : Oddo BHF relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Air France-KLM de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours rehaussé de 1,45 à 1,7 euros, dans le sillage d'un fort relèvement de ses estimations à court terme pour le transporteur aérien.



Le bureau d'études a relevé massivement ses estimations d'EBITA 2022 (+243% à 889 millions d'euros) mais conserve une vision prudente au-delà (+7% en 2023 et +4% en 2024) pour refléter le ralentissement macroéconomique.



Oddo considère que sur son objectif de cours, 'le titre se traiterait toujours sur une décote plus difficile à justifier aujourd'hui (par rapport à Lufthansa et IAG) compte tenu de la prime en termes de yield et de la réduction de risque sur le bilan'.



