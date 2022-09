Siemens Energy : Le titre va bientôt rejoindre l'indice DAX

(CercleFinance.com) - Siemens Energy, la filiale énergétique du géant industriel allemand Siemens, va faire son entrée dans l'indice DAX le 19 septembre en remplacement d'HelloFresh, a annoncé hier soir le gestionnaire d'indices STOXX, propriété du groupe boursier Qontigo.



Cette décision intervient alors que Siemens Energy, pénalisé par les difficultés de sa division éolienne Siemens Gamesa, a perdu plus de 35% de sa valeur en Bourse depuis le début de l'année.



A plus de 10,5 milliards d'euros, sa capitalisation dépasse malgré tout de manière significative celle d'HelloFresh, le pionnier de la livraison de colis permettant la confection de repas, qui atteint à peine 4,3 milliards, après que son cours de Bourse a été quasiment divisé par cinq depuis le 1er janvier.



L'annonce de sa prochaine intégration au DAX, l'indice vedette de la Bourse de Francfort, portait le titre Siemens Energy mardi, avec des gains de plus de 2,5%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.