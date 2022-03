Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans les Alpes-Maritimes ?

(BFM Bourse) - Avec le localisateur des entreprises cotées en France, une exclusivité de BFM Bourse, découvrez ces sociétés de Nice et sa région dont le capital est ouvert en Bourse.

Le Tour de France de BFM Business marque jeudi sa sixième étape. Une nouvelle fois, l'antenne se délocalise dans une de ces métropoles régionales qui attirent de plus en plus les actifs, démontrant que la qualité de vie et le dynamisme professionnel peuvent parfaitement se conjuguer. Après Lille, Lyon puis Marseille et Toulouse, la rédaction de BFM Business se transporte aujourd'hui à Nice.

À cette occasion, grâce notre outil exclusif de localisateur des sociétés cotées, BFM Bourse vous propose de découvrir les principales entreprises des Alpes-Maritimes.

Median Technologies (Sophia-Antipolis): fondée et dirigée par le francophile Suédois Fredrik Brag, la société développe la technologie iBiopsy qui met en œuvre un algorithme d’apprentissage profond capable de "lire" automatiquement les images obtenues par scanner ou radiographie pour dépister, avec une précision incomparablement plus importante que l'œil humain, des lésions cancéreuses. Ce biomarqueur digital prometteur et puissant pourrait avoir un impact majeur sur le dépistage du cancer du poumon notamment et contribuer à diminuer de façon très importante le chiffre annuel de 1,8 million de décès liés au cancer du poumon en permettant de diagnostiquer les patients à un stade où ils pourraient être sauvés.

Nicox (Sophia-Antipolis): Fondée en 1996 ce qui en fait l'une des plus anciennes sociétés "biotech" en France, la société franco-italienne a su se réinventer en se spécialisant dans les thérapies innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. La licence de son premier produit homologué, Vyzulta, a été acquise par le leader de l'ophtalmologie Bausch + Lomb. La société compte aujourd'hui deux traitements sur le marché et trois en stade d'études cliniques avancées.

Robertet (Grasse): Créée en 1850 et établie à Grasse depuis 1883 à Grasse, Robertet est l'une de ces sociétés familiales relativement discrètes, mais qui connaît un rayonnement international. La firme est en effet le numéro 1 mondial des ingrédients naturels, notamment les produits aromatiques, destinés à la parfumerie. Après l'acquisition d'une participation minoritaire par le suisse Firmenich en 2019, un autre concurrent helvète, le géant Givaudan, s'est invité au capital en 2020. Mais le groupe familial Maubert (le PDG Philippe Maubert représentant la quatrième génération aux commandes de l'entreprise) reste intraitable sur l'indépendance de l'entreprise.

Société Fermière du Casino Municipal de Cannes: Dans ce contexte une société fermière (des jeux) est une société qui a obtenu de l'État le droit de tenir une maison de jeux. Sans faire juridiquement partie du groupe casinotier Lucien Barrière, SFCMC bénéficie d'un accord commercial qui lui permet d'exploiter le Casino Barrière de Cannes Croisette (à l'origine casino municipal de Cannes) et le Barrière Les Princes. La société est active dans l'hôtellerie de luxe et la restauration, avec trois hôtels (le Gray d'Albion, le Majestic et le Carl Gustaf à Saint-Barth), huit restaurants, un spa et neuf bars. La famille Desseigne-Barrière possède la majorité du tour de table.

Virbac (Carros): Fondé en 1968, le spécialiste de la santé animale contrôlé par la famille du navigateur Jean-Pierre Dick est aujourd'hui le sixième plus gros labo vétérinaire au monde avec une présence dans plus de 100 pays.

Partout en France, pour découvrir les entreprises de votre propre région, département ou ville, utilisez le localisateur BFM Bourse:

NB: Les données présentées s'entendent sauf erreur, omission ou mise à jour. L'utilisation du localisateur d'entreprises cotées de BFM Bourse n'implique aucune recommandation d'investissement. Il revient à chaque épargnant d'apprécier l'intérêt d'investir dans telle ou telle entreprise en fonction de sa situation personnelle et financière et de son profil de risque.