Première introduction en Bourse à Paris en 2023, Lepermislibre lève 8 millions d'euros

(BFM Bourse) - Lepermislibre débloque officiellement le compteur des introductions sur la cote parisienne en 2023. Le pionnier de l’apprentissage de la conduite en ligne a annoncé le succès de son opération avec un prix d'introduction fixé à 3,83 euros par action.

Lepermislibre a réussi son entrée en Bourse. L'auto-école en ligne en France a annoncé mercredi après-Bourse le succès de l'opération et l’inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris. Le prix d’introduction est d'ores et déjà connu puisqu'il a été fixé dès l'annonce de l'opération à 3,83 euros.

Présentée comme le pionnier de l’auto-école en ligne, la société entend révolutionner l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l'ère du numérique. L'entreprise explique proposer une offre d'enseignement en "rupture avec les acteurs traditionnels", plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la génération ayant grandi avec le développement du numérique. Lepermislibre est la première auto-école en ligne, agréée par l’Etat dès 2014.

Au total, l'émission d'actions Lepermislibre représente une augmentation de capital d’un montant brut d’environ 8 millions d'euros, soit le montant ciblé. Le montant levé pouvait être porté à un maximum de 10,6 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension.

Dans ce cadre, 2,08 millions d'actions nouvelles ont été émises. Dans le détail, 78% des actions nouvelles ont été souscrites par des investisseurs institutionnels au titre du placement global, représentant une demande d’environ 6,2 millions d'euros. Du côté des petits porteurs, le succès n'a pas été autant au rendez-vous. Ce sont 2.972 investisseurs particuliers qui ont participé au titre de l'offre à prix ferme pour un montant d'environ 1,8 million d'euros. Selon nos calculs, les petits porteurs intéressés par cette première introduction en Bourse de l'année ont donc passé un ordre moyen de 605 euros.

Début des négociations le 13 février prochain

À l’issue de l’opération, indique le communiqué du groupe, "le capital du Permislibre est désormais composé de 11.982.620 actions,, "ce qui représente une capitalisation boursière de 45,9 millions d'euros sur la base du prix d’introduction en Bourse". Le flottant représente 44,1% du capital de la société. Lucas Tournel et Romain Durand, co-fondateurs de la société Lepermislibre ont tenu à remercier "chaleureusement tous ses nouveaux actionnaires, institutionnels et particuliers, ainsi que nos actionnaires existants pour la confiance qu’ils nous ont témoignée en contribuant au succès de cette introduction en Bourse".

"Nous tenons également à remercier vivement tous nos collaborateurs qui se mobilisent au quotidien pour proposer le meilleur service à nos enseignants et candidats et transformer le permis de conduire à l’ère de la digitalisation. Les fonds levés nous dotent des moyens nécessaires pour saisir toutes les formidables opportunités de développement qu’offre un marché de plus de 2 milliards d’euros par an en France, porté par un cadre réglementaire favorable", poursuivent-ils.

Le communiqué précise que le règlement-livraison des actions interviendra le 10 février 2023 et que les actions "seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth, à compter du 13 février", soit lundi prochain, sous le code ISIN : FR001400F2Z1 et le code mnémonique ALLP.