Nvidia atteint un nouveau record à Wall Street et pèse désormais 1200 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Le spécialiste des processeurs graphiques a clôturé la séance de mardi à 487,84 dollars, son plus haut historique. Mais le groupe en a-t-il encore sous le capot pour prolonger son formidable parcours boursier?

Il va falloir s'habituer aux records et aux chiffres vertigineux avec Nvidia. Le spécialiste des processeurs graphiques a terminé la séance de mardi en hausse de 4,16% à 487,84 dollars, signant un plus haut historique en clôture. Ce mercredi, le titre est stable en début de séance à Wall Street.

La hausse de mardi a été alimentée par un mouvement général de marché propice aux valeurs technologiques, avec des statistiques américaines (comme le nombre de postes vacants aux Etats-Unis) qui ont provoqué une baisse des rendements obligataires. Ce qui favorise les groupes de la tech, dont les valorisations sont corrélées avec l'évolution des taux d'intérêt.

La progression du titre a également été portée par l'annonce de l'extension d'un partenariat entre Nvidia et Google Cloud qui devrait élargir la distribution des technologies d'intelligence artificielle (IA) de Nvidia sur la plateforme d'informatique dématérialisée de Google.

Désormais, Nvidia pèse pour plus de 1200 milliards de dollars en Bourse, selon les données d'investing.com et de Yahoo Finance. Ce qui fait d'elle la sixième capitalisation mondiale, d'après le classement de companiesmarketcap.com , à quelques encablures d'Amazon (1391 milliards de dollars).

Plus de 230% de hausse depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, Nvidia a vu son cours de Bourse bondir de près de 234%. Rappelons que l'entreprise fondée par Jensen Huang a largement bénéficié de l'essor de l'IA générative, au cœur des robots conversationnels, comme ChatGPT. Le groupe domine en effet le marché des puces graphiques indispensables pour générer des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle.

Microsoft et Google s'équipent ainsi de milliers voire de dizaine de milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia A100 dans leurs data centers pour développer et entraîner leurs robots conversationnels, ChatGPT et Bard respectivement. L'utilisation accrue de l'IA générative se traduit par davantage de besoins en matière de puissance de calcul, et donc par une plus forte demande pour les produits de Nvidia.

L'envolée de cette demande a propulsé les résultats financiers de la société. Au deuxième trimestre, Nvidia avait explosé les attentes des analystes en dévoilant des revenus de 13,51 milliards de dollars, soit un bond de plus de 100% sur un an. Ses prévisions pour le troisième trimestre avaient également pris de court les analystes, la société anticipant un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars (contre un consensus de 12,6 milliards).

Toutefois, ces excellents résultats n'avaient pas permis à Nvidia de terminer en forte hausse lors de la séance suivant la publication de ces comptes. Le titre avait pris 0,1% après avoir certes progressé de 3,2% la veille.

Vers une capitalisation à plus de 2000 milliards de dollars

Le marché commence donc probablement à intégrer les perspectives florissantes de la société avec l'IA générative. Ce qui pose la question de son potentiel: la valeur peut-elle encore gravir les échelons et se rapprocher du top 5 voire du top 3 mondial des entreprises qui valent le plus cher en Bourse?

Les analystes semblent optimistes. Wedbush a remonté sa cible à 600 dollars la semaine dernière, ce qui accorde un potentiel de plus de 20% au titre et porterait, sur le papier, la valorisation de la société autour de 1500 milliards de dollars. "Nous pensons que les prévisions de Nvidia (malgré le léger repli après la publication) annoncent un raz-de-marée de dépenses liées à l'IA pour le secteur technologique dans les années à venir", a déclaré Dan Ives, l'analyste de Wedbush en charge des techs sur X (ex-Twitter).

UBS de son côté est à l'achat sur la valeur, avec une cible légèrement inférieure, de 560 dollars, pour l'action. La banque suisse s'attend, dans ses projections, à ce que les revenus de l'entreprise atteignent 57 milliards de dollars sur l'exercice clos en janvier 2024, soit plus du double que le précédent exercice. Le chiffre d'affaires passerait ensuite à 97 milliards sur l'exercice clos en janvier 2025 et à 161 milliards de dollars pour celui s'achevant en janvier 2028.

Mais la prévision la plus impressionnante est peut-être celle de Rosenblatt Securities qui a récemment relevé sa cible à 1100 dollars contre 800 dollars auparavant. Sur la base de cet objectif de cours, Nvidia vaudrait entre 2400 milliards et 2500 milliards de dollars, ce qui serait proche de Microsoft, deuxième capitalisation boursière mondiale avec un peu moins de 2500 milliards de dollars. "Les publications et prévisions épiques de Nvidia depuis deux trimestres sont sans précédent et cela ne fait que commencer", s'est réjoui Hans Mosesmann, l'analyste de Rosenblatt, cité par Dow Jones Newswires.

Plus largement, selon le consensus d'investing.com, 47 des 51 bureaux d'études suivant la valeur sont à l'achat avec un objectif de cours de moyen de 626 dollars, soit près de 30% de potentiel.

Les 10 plus fortes capitalisations boursières au monde

(En milliards de dollars)

1/ Apple : 2878

2/ Microsoft : 2440

3/ Saudi Aramco : 226

4/ Alphabet : 1702

5/ Amazon : 1391

6/ Nvidia : 1204

7/ Tesla : 816

8/ Berkshire Hathaway : 781,4

9/ Meta : 766

10/Eli Lilly : 526

Source: Companiesmarket.com