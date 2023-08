La demande d'IA encore plus forte que prévu, Nvidia atomise les attentes

(BFM Bourse) - Le spécialiste des processeurs graphiques a livré ses résultats du deuxième trimestre ainsi que ses prévisions pour le troisième, pulvérisant les estimations des analystes. Les revenus tirés des data center ont bondi de 170% sur un an. A Wall Street, l'action bondit.

Dire que les résultats trimestriels de Nvidia étaient attendus relève de la litote. Le spécialiste américain des processeurs graphiques est la seule "méga-capitalisation" de Wall Street (1130 milliards de dollars) à publier ses comptes cette semaine, dans une période creuse en termes d'actualité. Et après la spectaculaire envolée de son action (+220% depuis le 1er janvier) les attentes s'avéraient élevées.

De plus, les résultats de Nvidia constituent un important baromètre de la demande pour l'intelligence artificielle générative (IA), au cœur des robots conversationnels. Le groupe domine en effet le marché des puces graphiques indispensables pour générer des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle.

Microsoft et Google s'équipent ainsi de milliers voire de dizaine de milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia A100 dans leurs data centers pour développer et entraîner leurs robots conversationnels, ChatGPT et Bard respectivement. L'utilisation accrue de l'IA générative se traduit par davantage de besoins en matière de puissance de calcul, et donc par une plus forte demande pour les produits de Nvidia.

Un chiffre d'affaires en hausse de...101%

Ces attentes si élevées, Nvidia les a non pas dépassées mais pulvérisées. Ce qui a évidemment ravi Wall Street, l'action bondissant de 6,6% dans les échanges post-clôture, mercredi soir.

Si cette hausse se poursuit ce jeudi après-midi en séance, le groupe fondé par Jensen Huang (dont la fortune approche désormais les 50 milliards de dollars) ajouterait entre 60 et 70 milliards de dollars à sa capitalisation boursière, soit l'équivalent du poids de Kering ou Safran en Bourse.

Au deuxième trimestre de son exercice 2023-2024 qui sera clos en juillet prochain, Nvidia a vu son chiffre d'affaires s'établir à 13,51 milliards de dollars, soit un bond de 101 % sur un an et de 88% par rapport au trimestre précédent.

Le segment datacenter, qui traduit donc la demande pour les produits du groupe liés à l'IA et d'IA générative, a vu ses revenus s'élever à 10,32 milliards de dollars, traduisant une hausse sur un an de 171%.

"Le monde dispose d'environ 1000 milliards de datacenters installés, dans le cloud, les entreprises et autres", a déclaré Jensen Huang, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, cité par CNBC. "Ces 1000 milliards de datacenters sont en train de passer à l'informatique accélérée et à l'IA générative", a-t-il poursuivi. Le dirigeant avait précédemment comparé l'émergence de ChatGPT à celle de l'iPhone, lors de la seconde partie des années 2000.

Le bénéfice net a été multipliée par plus de trois sur un an à 6,2 milliards de dollars, de même que le bénéfice par action de 2,48 dollars.

Selon un consensus cité par CNBC, les analystes n'attendaient "que" 11,2 milliards de dollars de revenus et un bénéfice par action de 2,09 dollars.

Le "parrain" de l'IA générative

Mais le plus impressionnant n'est pas tant les résultats du deuxième trimestre que les prévisions pour le troisième.

Sur cette période, Nvidia a indiqué s'attendre à dégager des revenus de 16 milliards de dollars, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2%. Ce qui représenterait une hausse de 138% sur un an. Et dire qu'un trimestre "normal" d'activité de Nvidia tournait encore autour de 7 milliards de dollars il y a quelques mois...

Le marché attendait bien moins, puisque le consensus se situait à 12,6 milliards de dollars pour ce troisième trimestre.

"Notre visibilité sur la demande se prolonge jusqu'à l'année prochaine. Au cours des prochains trimestres, notre offre continuera de s'accroître à mesure que nous réduirons les temps de cycle et que nous travaillerons avec nos partenaires fournisseurs pour augmenter la capacité", a déclaré la directrice financière de Nvidia, Collette Kress, citée sur X (ex-Twitter) par la journaliste de CNBC Kristina Partsinevelos.

"Les perspectives (de Nvidia) vont faire le tour du monde, ce que nous avons vu ce soir (lors de la publication du groupe) est historique", s'est exclamé sur la chaîne de télévision Dan Ives, analyste du secteur tech pour Wedbush.

"Il y a une ruée vers l'or pour l'IA générative et ce n'est que le début", a-t-il poursuivi. Et les équipes de Nvidia "sont le parrain de l'IA"", a ajouté l'analyste.