Mon courtier énergie, qui cible les entreprises, veut se lancer en Bourse

(BFM Bourse) - Fondé en 2017, le spécialiste français du courtage en énergie a annoncé viser une entrée sur le compartiment Euronext Growth, dédié aux petites et moyennes entreprises. Mon courtier énergie compte sur la Bourse pour accélérer dans le marché porteur du courtage en énergie à destination des entreprises.

Bientôt une troisième nouvelle entreprise à la Bourse de Paris cette année? Après le pionnier de l'apprentissage de la conduite en ligne Lepermislibre et plus récemment le spécialiste du terreau bas carbone Florentaise, Mon courtier énergie souhaite rejoindre la Bourse de Paris et ainsi débloquer les compteurs des introductions de la place parisienne de ce second trimestre.

Fondée en 2017 à Bordeaux, la société se présente comme le leader français du courtage en énergie à destination des entreprises. L'entreprise indique évoluer dans un marché du courtage en énergie en plein essor, porté par des tendances de fond "durables" liées à la libéralisation de ce secteur stratégique.

Dans la jungle des contrats de fourniture d'énergie, les entreprises peinent à s'y retrouver. Selon Mon contrat énergie, plus de 60 fournisseurs sont actifs en France en 2022. La société répond aux préoccupations de ses clients en les accompagnant dans la gestion globale de leur budget consacré à énergie et leur propose le choix le plus adapté en matière de contrat d'approvisionnement en énergie (gaz ou électricité). Et avec la flambée des coûts de l’énergie, de plus en plus d’entreprises ont recours à des courtiers pour négocier leur contrat. Mon courtier énergie indique travailler avec 20 fournisseurs partenaires.

Rentable depuis 2019

A ce jour, l'entreprise bordelaise estime pouvoir adresser un marché total de 2,4 millions de points de livraison en électricité et en gaz. Or, il revendique une base de clients de plus de 24.000 points, représentant environ 1% de ce marché adressable. Pour Mon courtier énergie, le potentiel de croissance est donc "important". Le groupe accompagne des entreprises de toutes tailles dans des secteurs aussi variés tels que la santé, l'immobilier, la restauration, l'hôtellerie, les commerces ou l'industrie.

La société revendique un chiffre d'affaires multiplié par 12 au cours des quatre dernières années et indique être rentable depuis 2019. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,2 millions d'euros en croissance de 96% par rapport à 2021, une marge d’exploitation de 12,5% et un résultat d’exploitation de 2,4 millions d'euros en 2022.

Et c'est pour financer l'accélération de sa croissance "rentable" que Mon courtier énergie annonce son projet d'introduction en Bourse. L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient d'enregistrer le document d’enregistrement de la société Mon courtier énergie, première étape en vue d'une introduction sur Euronext Growth Paris.

A la conquête de l'international

Mon courtier énergie souhaite ainsi faire bénéficier le plus grand nombre d’entreprises de son expertise de courtage en énergie, d’accompagnement et d’optimisation des contrats d’approvisionnement ainsi que de conseil en transition énergétique.

"Dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie, de complexité des dispositifs de soutien aux PME et de transition énergétique, nous nous positionnons plus que jamais comme le tiers de confiance incontournable permettant à nos clients d’optimiser leur stratégie énergétique tout en restant focalisés sur leur cœur de métier", déclare Charlie Evrard, fondateur et Président Directeur général de Mon courtier énergie.

Mon courtier énergie, dispose à ce jour d'un réseau de "licenciés de marque" de 23 agences, dont 14 ayant plus de 2 ans d'activité, signale la société. Elle souhaite désormais densifier davantage son maillage commercial au niveau national et intensifier son développement à l'international.

La société dispose d'une filiale en Espagne depuis mars 2022. Le groupe ambitionne désormais de poursuivre son développement en Espagne et étendre progressivement son ancrage en l'Italie et en Allemagne.

La stratégie présentée par Mon courtier énergie doit lui permettre de dégager un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros à horizon 2025, dont 15% serait réalisé à l'international. La société vise également un résultat d’exploitation proche de 5 millions d'euros ainsi qu'une progression de son réseau pour le porter à plus de 40 agences en 2025.