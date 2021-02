Mis en porte-à-faux par la volatilité des paris de ses clients, Robinhood lève encore 2,4 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Le pionnier du courtage sans commissions a annoncé lundi avoir levé 2,4 milliards de dollars supplémentaires, portant à 3,4 milliards le montant total levé depuis vendredi.

Mis en difficulté par l'extrêmement volatilité de certains segments du marché, à commencer par les actions préalablement très ciblées par la vente à découvert qui se sont brutalement envolées grâce à des investisseurs individuels déterminés à faire plier les fonds spéculatifs telle GameStop, le courtier Robinhood a levé 3,4 milliards supplémentaires lundi.

Pour les dirigeants de Robinhood, cet apport de fonds reflète la confiance de ses investisseurs -Ribbit Capital en premier lieu, ainsi que ICONIQ Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia, Index Ventures et NEA- dans le modèle de l'entreprise et sa capacité à continuer à servir efficacement une base de clients en forte expansion.

"Nous assistons à un mouvement où les gens ordinaires prennent en main leur propre avenir financier, beaucoup investissant pour la première fois via Robinhood. Grâce à ce financement, nous créerons et améliorerons nos produits qui permettront à davantage de personnes d'accéder au système financier", a ajouté la société dans un communiqué.

Le courtier permet de passer des ordres sans aucune commission, ce qui permet d'intervenir en Bourse même en passant de petits ordres (alors que les tarifs des courtiers habituels sont dissuasifs pour des petits montants). La formule rencontre un énorme succès, Robinhood atteignant 13 millions de clients fin 2020.

La semaine dernière, la firme s'est retrouvé au centre d'une polémique pour avoir limité la possibilité de passer de nouveaux ordres sur GameStop ou AMC Entertainement, des valeurs devenues la coqueluche d'investisseurs individuels via les réseaux sociaux et la plateforme communautaire Reddit. Vertement critiqué, Robinhood a expliqué que ce n'était pas parce qu'il souhaitait que les gens cessent d'acheter ces titres, mais parce que les exigences des chambres de compensation (auprès de qui le courtier doit déposer un montant de liquidités correspondant aux mises de ses clients, modulés en fonction de la volatilité) ne lui permettaient plus de le faire.