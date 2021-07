Les actifs sous gestion de BlackRock atteignent un nouveau record à près de 10.000 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Le plus gros gestionnaire d'actifs au monde a vu ses derniers gonfler de 30% au deuxième trimestre 2021, sur un an, pour s'établir à 9.496 milliards de dollars.

Chaque trimestre qui passe rapproche un peu plus Blackrock du seuil des 10.000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Après s'être établi à 9.007 milliards à l'issue du premier semestre, ceux-ci ont gonflé de 489 milliards entre avril et juin pour atteindre un nouveau record à 9.496 milliards, ce qui correspond par ailleurs à une hausse de 30% sur un an.

BlackRock, qui investit sur les marchés financiers l'argent que lui confient des fonds de pensions, des grosses fortunes, des fonds souverains ou encore des collectivités locales, moyennant des commissions, continue de profiter de l'euphorie sur les marchés actions mondiaux, aidés par des banques centrales toujours très accommodante alors que la pandémie de Covid n'est pas encore endiguée. D'avril à juin, Blackrock a attiré 81 milliards de dollars de collecte nette, principalement sur ses fonds indiciels (ETF).

Les revenus trimestriels ont ainsi grimpé de 32% sur un an à 4,82 milliards de dollars (+9,6% par rapport au premier trimestre), un chiffre là aussi supérieur aux anticipations des analystes. Les revenus issus du conseil en investissements et des commissions ont représenté 3,62 milliards de dollars sur ce total. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Blackrock est en hausse de 25% (à 9,21 milliards), et son bénéfice net en progression de 28%, à 2,82 milliards de dollars. Le bénéfice par action, la référence à Wall Street, s'est élevé à 10,03 dollars sur le deuxième trimestre, contre une anticipation moyenne de 9,36 dollars des analystes.

En Bourse, le titre Blackrock recule malgré tout de 0,9% dans les transactions précédant l'ouverture de Wall Street, après s'être déjà replié de 2,3% la veille. Le groupe dirigé par Larry Fink pèse près de 140 milliards de dollars.

Peu avant l'audition du président de la Fed Jerome Powell devant le Congrès, l'homme fort du géant mondial de la finance a par ailleurs tenu à donner son avis sur le sujet qui préoccupe les marchés. "Je m'inquiète au sujet de l'inflation, je ne pense pas qu'elle sera transitoire mais plutôt qu'elle va devenir systématique" a-t-il ainsi affirmé sur CNBC.