Le retour de Bob Iger ré-enchante (un peu) le cours de Bourse de Disney

L'action du géant des médias progresse nettement à Wall Street ce lundi après que la société a choisi de renommer à sa tête le dirigeant qui a fait son succès entre 2005 et 2020. Mais des défis importants sont à l'horizon.

C’est retour vers le futur au royaume enchanté. L’emblématique Bob Iger, qui a dirigé pendant 15 ans Walt Disney avant d’en lâcher les rênes en 2020 , a été rappelé dimanche à la tête de l’entreprise, succédant ainsi Bob Chapek qui a démissionné.

Le groupe n’a d’ailleurs pas précisé les raisons du départ de Chapek qui survient toutefois après des résultats trimestriels fraîchement reçus par le marché – avec l’envolée des coûts de la plateforme de streaming Disney +- et alors que le groupe est contraint de tailler dans ses dépenses. Et que son cours de Bourse a fléchi de 40% depuis le début de l’année…

Sous l’égide de Bob Iger, le groupe a mené une série d’acquisitions qui a commencé en 2006 avec Pixar puis les studios Marvel et Lucasfilm, qui possèdent respectivement les droits d’adaptations de certaines franchises Marvel et de Star Wars. Autant de licences qui lui ont permis de devenir un acteur encore plus incontournable du septième art et d’assurer une offre conséquente à Disney+.

A la Bourse de New York, le marché apprécie ce retour de l’homme fort de Disney, l’action du groupe prenant 7,4% à 98,58 dollars vers 16h30.

"Faire bouger les choses"

"Si le départ de Chapek n'est pas une surprise en raison de l'agitation récente et de la baisse du titre, la résurgence d'Iger est une bonne surprise. Iger sera considéré comme un catalyseur pour améliorer les aspects de contenu de [Disney], et nous nous attendons à des changements stratégiques potentiels plus importants autour de la forme à long terme de DTC [direct-to-consumers, division qui regroupe notamment Disney +, NDLR", estiment les analystes de Wells Fargo, cités par Investing.com .

"Bien que l'annonce ne résolve pas tous les problèmes de [Disney], nous pensons que les investisseurs l'adopteront car elle place peut-être le meilleur dirigeant des médias à la tête de l'entreprise avec un mandat pour faire bouger les choses", poursuivent-ils.

"La question est de savoir si cela résout le principal dilemme stratégique de Disney, à savoir que faire de Disney+, qui a perdu 1,5 milliard de dollars au dernier trimestre et qui fausse le reste de l'activité", a déclaré Ian Whittaker, analyste indépendant chez Liberty Sky Advisors, cité par Bloomberg. "Je ne pense pas que ce soit le cas. Iger a été l'architecte de la stratégie de streaming et semble toujours y être attaché", poursuit-il.

L’arrivée de Bob Iger survient également quelque temps après que le fonds activiste Trian a pris une participation de plus de 800 millions de dollars, selon le Wall Street Journal. D’après le quotidien américain, ce fonds ne verrait pas d’un bon oeil le retour de Bob Iger.

A voir donc si Bob Iger permettra au géant des médias de retrouver la magie pour ré-enchanter Wall Street. Et signer un retour probant, le meilleur exemple restant Steve Jobs. Le cofondateur d’Apple avait été écarté de son groupe au milieu des années 1980 avant de reprendre la tête du groupe en 1997 et de l’amener vers le succès que l’on connaît, avec le lancement de l’iPhone de l’iPad.