Le distributeur de jeux vidéo GameStop change de patron et chute à Wall Street

(BFM Bourse) - Le distributeur de jeux vidéo annoncé le licenciement de son directeur général, Matt Furlong, après avoir annoncé des comptes décevants au titre du premier trimestre de son exercice clos fin avril.

Le célèbre meme stock ne laisse pas le marché indifférent. GameStop habitué à une forte volatilité en Bourse, plonge de 19% dans les premiers échanges à Wall Street jeudi, après l’annonce d’un changement important à sa direction. Le titre efface l'intégralité des gains réalisés sur un mois.

Le distributeur de jeux vidéo a en effet indiqué mercredi soir se séparer de son directeur général, Matt Furlong. Ce dernier avait intégré GameStop en 2021 après un passage chez le géant du commerce en ligne Amazon.com. Le marché avait sanctionné une première fois cette nouvelle inattendue, GameStop avait déjà concédé plus de 20% dans les échanges après-Bourse mercredi.

Matt Furlong avait pris ses fonctions dans un contexte très particulier puisque quelques mois auparavant, GameStop était la cible d'une fièvre spéculative hors-norme sur les marchés financiers. Des investisseurs particuliers s'étaient alors ligués sur les forums, comme Reddit, pour entraîner une flambée de l'action et forcer ainsi les investisseurs ayant parié à la baisse à déboucler leurs positions.

Le conseil d'administration de GameStop a donc confié les manettes du groupe au milliardaire Ryan Cohen. Le premier actionnaire de la société via son véhicule RC Ventures a été nommé président exécutif de la chaîne de magasins de jeux vidéo et ses responsabilités incluront la supervision de la gestion et l'allocation de capital de GameStop.

Le directeur général poussé vers la sortie

La société n’a pas souhaité communiquer au marché, les raisons qu'ils l'ont poussée à se passer des services de Matt Furlong. Pourtant, cette décision intervient quelques mois après que GameStop a annoncé avoir renoué avec la rentabilité.

Le distributeur de jeux vidéo avait publié un bénéfice au titre du dernier trimestre de son exercice clos fin janvier, ce qui n’a pas manqué de surprendre le marché. Il s’agit de son premier trimestre bénéficiaire depuis deux ans. Mais sur l’ensemble de l’exercice 2022-2023, la société reste toutefois en perte, à hauteur de 313,1 millions d'euros. GameStop l'a toutefois réduite de 17% par rapport à l'exercice précédent.

Encore directeur général à l’époque, Matt Furlong avait alors déclaré que GameStop était "sur la voie pour être rentable sur l'ensemble de l'année". "GameStop est une entreprise beaucoup plus saine aujourd'hui qu'elle ne l'était au début de l'année 2021", avait-t-il encore affirmé, en mars dernier.

Un redressement trop long pour GameStop

En 2021, Matt Furlong avait en effet pris les commandes d’un GameStop aux abois depuis des années face à l'essor des ventes en ligne (directement par les éditeurs de jeux ou par les plateformes telles que Steam). Il avait pour mission de transformer un détaillant en difficulté en un rentable commerçant en ligne. Mais pour GameStop, le redressement tardait à venir.

"Nous pensons que la combinaison de ces efforts pour stabiliser et optimiser notre activité principale et atteindre une rentabilité soutenue tout en se concentrant sur l'allocation de capital sous la direction de M. Cohen permettra de débloquer la création de valeur à long terme pour nos actionnaires", peut-on lire dans le rapport trimestriel de GameStop.

Pour le conseil d’administration, Ryan Cohen est donc l'homme de la situation pour redresser GameStop. Un constat qui ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes dont Michael Pachter de Wedbush Securities, un analyste fin connaisseur du secteur du jeu vidéo. "Ryan Cohen 'n'a pas la moindre idée de la manière de redresser GameStop" a-t-il déclaré à l'antenne de CNBC.

L’annonce de ce remaniement intervient donc à un moment critique pour GameStop. Le groupe n’a pas donné entière satisfaction, celui-ci ayant publié des comptes trimestriels nettement en-deçà des attentes de Wall Street.

Les revenus de la société, qui possède notamment l'enseigne Micromania en France, ont poursuivi leur déclin et sont ressortis en baisse de 10% sur un an à 1,24 milliard de dollars sur le premier trimestre de l’exercice 2022-2023. C’est bien moins que l’estimation moyenne des analystes qui attendaient des revenus de 1,36 milliard de dollars.

Surtout, le groupe a encore enregistré des pertes sur le trimestre écoulé. Bien que réduite sur un an, la société a essuyé une perte nette de 50,5 millions de dollars contre une perte de 157,9 millions de dollars à la même période de l'exercice 2022-2023.

Signe que GameStop traverse une passe difficile et que l'éviction de Matt Furlong est sensible, la société a annulé sa conférence téléphonique organisée pour l'annonce de ses comptes trimestriels.