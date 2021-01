Les courtiers ne parviennent pas à stopper la folle ascension de l'action GameStop

(BFM Bourse) - Le titre de la chaîne de distribution de jeux vidéo et articles électroniques grand public continue son ascension jeudi, malgré les freins mis par les courtiers.

Au lendemain d'une séance inouïe, qui a amené le cours de la chaîne de distribution de jeux vidéo à un plus haut historique, le titre GameStop était catapulté jeudi à de nouveaux records dans les premiers échanges sur le New York Stock Exchange. Peu avant 16h00, le titre gagnait 31,57% à 457,23 dollars.

L'action de la société (qui détient notamment Micromania) valait 147,98 dollars mardi soir et a grimpé jusqu'à 380 dollars mercredi en séance (+157%) avant de terminer à 347,51 dollars (+135%, accumulant alors 1.744,5% de hausse depuis le début de l'année), sous l'effet d'une liquidation forcée des positions de vente à découvert. Un "short squeeze" en anglais, provoqué par une coalition en ligne d'investisseurs individuels, employant des instruments dérivés sophistiqués et coordonnant leurs actions via les forums spécialisés, et par quelques financiers chevronnés -tel Michael Burry, dont le pari lors de la crise des subprimes a été raconté dans "The Big Short".

Le gendarme boursier américain s'en mêle

Le phénomène a pris un tour systémique (pour clôturer sans plus tarder leurs paris à découvert devenus largement perdants, les fonds spéculatifs ont parfois vendu des positions au comptant afin de récupérer les liquidités nécessaires) et amené la Securities & Exchange Commission et le secrétariat au Trésor à indiquer qu'ils suivaient à tout le moins la situation. Dans la foulée, plusieurs courtiers parmi les favoris des boursicoteurs ont pris jeudi des mesures restreignant fortement la possibilité de parier sur GameStop, dont la valorisation atteint 25 milliards de dollars (vers 16h20) alors que l'entreprise reste déficitaire, et plusieurs autres titres récemment soumis à vive spéculation.

Le pionnier du courtage à zéro frais Robinhood, dont la popularité a explosé au printemps dernier avec les nombreuses vocations de day-trader nées du confinement, a décidé au vu de la volatilité récente de limiter toute nouvelle transaction sur une série de valeurs (AMC Entertainment Holdings, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Express, GameStop, Koss, Naked Brand Group et Nokia) en ne permettant qu'à ceux déjà en position de clôturer leur ligne (à la vente pour ceux placés à l'achat ou à l'achat pour ceux qui misaient sur la baisse).

Interactive Brokers a de son côté limité les paris optionnels placés sur AMC, BlackBerry, Express, GameStop et Koss, là aussi en ne permettant de clôturer des positions prises dans un sens ou dans l'autre. Le géant du courtage en ligne n'interdit pas pour autant tout nouvel investissement sur ces valeurs: toutefois il exige un dépôt de marge (un montant de liquidités sur le compte du trader) équivalent à 100% de la position à l'achat, et à 300% de la position en cas de vente à découvert. Interactive Brokers s'attend à ce que ces limites restent en place jusqu'à ce que l'opérateur du marché américain ou bien le régulateur suspendent les cotations ou placent une limite équivalente aux ordres passés dessus.