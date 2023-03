Bénéficiaire, le chouchou des boursicoteurs américains GameStop s'envole à Wall Street

(BFM Bourse) - Le distributeur de jeux vidéo a publié un bénéfice au titre du dernier trimestre de son exercice clos fin janvier, surprenant le marché.

C'est le "meme stock" par excellence: GameStop. Ce distributeur spécialisé dans les jeux vidéo, avec notamment les boutiques Micromania, était devenu célèbre en 2021, lorsque les investisseurs particuliers se sont ligués sur les forums, comme Reddit, pour renverser les vendeurs à découvert. L'idée était de se regrouper pour entraîner une flambée de l'action et forcer ainsi les investisseurs ayant parié à la baisse à déboucler leurs positions, ce que l'on appelle un "short squeeze".

Si cette frénésie de 2021 est quelque peu retombée, l'action bondit ce jeudi à Wall Street, prenant 39% vers 16h20 à 23,74 dollars. Et dire que le titre cotait encore sous 1 dollar mi-2020…

Cette fois l'élément déclencheur de cette vague haussière est à mettre au crédit de la société elle-même. GameStop a publié mardi soir après la fermeture du marché ses résultats au titre du quatrième trimestre de son exercice clos fin janvier dernier.

Premiers bénéfices depuis deux ans

Les revenus ont quelque peu reculé, à 2,23 milliards de dollars contre 2,25 milliards de dollars sur le quatrième trimestre de l'exercice 2021-2022. Néanmoins, Bloomberg souligne que ce chiffre dépasse les attentes des analystes (2,18 milliards de dollars) qui ne sont cependant guère nombreux à couvrir la valeur.

Surtout, le groupe renoue avec la rentabilité. GameStop a ainsi dégagé un bénéfice opérationnel de 46,2 millions de dollars contre une perte de 167 millions de dollars un an auparavant. Le groupe a également enregistré un bénéfice net, de 48,2 millions de dollars à comparer avec 147,5 millions de dollars de perte nette, un an plus tôt. Il s'agit tout simplement du premier bénéfice de la société depuis deux ans.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022-2023, la société reste toutefois en perte, à hauteur de 313,1 millions d'euros, mais GameStop l'a toutefois réduite de 17% par rapport à l'exercice précédent.

L'entreprise n'a pas donné d'objectif pour l'exercice en cours. Mais son directeur général, Matt Furlong, cité par Bloomberg, a indiqué que le groupe était "sur la voie pour être rentable sur l'ensemble de l'année". "GameStop est une entreprise beaucoup plus saine aujourd'hui qu'elle ne l'était au début de l'année 2021", a-t-il encore affirmé.

Des ventes de jeux vidéo en berne

La société est parvenue à serrer ses coûts. Au quatrième trimestre, les frais généraux ont représenté 20,4% des ventes contre près de 24% un an plus tôt. Une recette logique pour pouvoir générer de la rentabilité alors que le marché du jeux vidéo a pâti de problèmes logistiques, notamment au niveau de composants électroniques, et d'un catalogue de grandes sorties restreint. Selon les chiffres du cabinet NPD les ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis ont ainsi reculé de 5% l'an passé à 56,6 milliards de dollars.

Néanmoins, GameStop possède certains axes de développement, notamment les figurines de personnages de jeux vidéo. Selon CNBC, Matt Furlong entend développer cette activité qui jouit de marges élevées. Il prévoit également de dégager des économies en coupant les coûts sur les marchés européens, où la société a déjà commencé à réduire la voilure en quittant certains pays.

Son virage sur le digital et les actifs numériques s'est par contre avéré mitigé, souligne Bloomberg. Le groupe avait notamment lancé un partenariat l'automne dernier avec la plateforme déchue de cryptomonnaies FTX, pour devoir l'annuler deux mois plus tard. Elle a également lancé une place de marché pour les jetons numériques non fongibles (NFT) qui n'a pas vraiment rencontré un grand succès, note CNBC.