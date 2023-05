L'action Credit Suisse ne répond plus aux exigences de la Bourse de New York

(BFM Bourse) - La Bourse de New York a adressé une notification à la banque suisse selon laquelle son action ne répondrait plus à ses critères de cotation. Credit Suisse estime que cette question ne sera plus d'actualité après son rachat par UBS.

Les titres de Credit Suisse cotés à la Bourse de New York ne répondent plus aux exigences de cette place boursière après leur chute vertigineuse, annonce mercredi la banque qui explique que la question sera résolue par son rachat par UBS.

La Bourse de New York a adressé une notification à la banque, l'avertissant que sa cotation ne répond plus à ses critères qui imposent que les actions atteignent au moins 1 dollar pendant 30 jours de négoce d'affilée, indique la banque dans un communiqué.

L'action est négociée à la Bourse de New York sous la forme de certificat de dépôt qui permet aux entreprises non-américaines de faire coter leur titre aux Etats-Unis. "Credit Suisse s'attend à ce que cette carence soit résolue avec la finalisation de l'acquisition par UBS", indique la banque dans le communiqué.

Une chute de l'action de 94% en 2 ans

UBS est l'entité qui subsistera à l'issue de ce rachat et les certificats de dépôts de Credit Suisse seront échangés pour une partie des actions UBS, rappelle la banque, précisant que ses certificats de dépôts seront retirés de la Bourse de New York.

Le 19 mars, UBS, le numéro un du secteur bancaire helvétique, a accepté de racheter Credit Suisse sous la pression des autorités helvétiques pour éviter que la banque ne fasse faillite. UBS doit débourser 3 milliards de francs suisses (une somme équivalente en euros), ce qui équivaut à 0,76 franc par action de Credit Suisse. Depuis, l'action Credit Suisse oscille autour de ce prix à la Bourse suisse où se trouve sa cotation principale.

L'action a perdu 94% de sa valeur depuis mars 2021, lorsque la banque avait été secouée tour à tour par la faillite de la société financière britannique Greeensill, puis par l'implosion du fonds américain Archegos. Ces deux scandales avaient marqué le début d'une série de scandales qui avaient fragilisé la banque.

(Avec AFP)