Covéa : L'UE autorise l'acquisition de PartnerRe

PartnerRe est un acteur mondial de la réassurance. Covéa est un groupe mutualiste actif dans le secteur de l'assurance vie et non-vie, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les secteurs de la réassurance, de la distribution de produits d'assurance et de la gestion d'actifs.



La transaction concernait des marchés de services de réassurance et, marginalement, d'assurance non-vie. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités des entreprises sont très limités.



