Avec Arm, la plus grosse introduction en Bourse au monde de l'année est sur les rails

(BFM Bourse) - Le groupe japonais Softbank a enregistré les documents pour l'introduction en Bourse de sa division de semi-conducteurs, dont la valorisation pourrait se chiffrer entre 60 milliards et 70 milliards de dollars.

Sept années après son rachat par le conglomérat japonais Solftbank, présent dans les services d'accès internet et la téléphonie, le britannique Arm va faire son retour en Bourse. Le groupe spécialisé dans les technologies pour les puces informatiques ne reviendra pas à la Bourse de Londres, mais à Wall Street.

Softbank a en effet déposé auprès la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain de la Bourse, les documents préparatoires à cette introduction en Bourse qui se fera sous forme d'ADS ("American Depositary share"), des produits financiers qui permettent aux investisseurs aux Etats-Unis de posséder des titres d'entreprises étrangères.

Une valorisation qui tutoierait les 70 milliards de dollars?

"Le nombre d'ADS à offrir et la fourchette de prix pour l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés", a indiqué Softbank dans un communiqué. Le calendrier de l'opération non plus n'est pas connu. Toutefois, selon Bloomberg, Arm compterait mener des "roadshows", c'est-à-dire des réunion avec les investisseurs, lors de la première semaine de septembre avant de déterminer le prix de son action la semaine suivante. Une valorisation de 60 milliards à 70 milliards de dollars serait recherchée, selon l'agence américaine.

Par ailleurs, selon le document communiqué à la SEC, Softbank a racheté au moins d'août, préalablement à l'introduction en Bourse, 25% du capital d'Arm à sa filiale Vision Fund pour 16,1 milliards de dollars, soit une valorisation totale de 64 milliards de dollars.

Softbank n'a pas non plus communiqué le montant qu'elle espère lever via cette opération. Bloomberg avait précédemment évoqué une fourchette de 8 à 10 milliards de dollars.

Créée en 1990, Arm a dégagé des revenus de 2,68 milliards de dollars lors de son exercice annuel clos en mars 2023, pour un bénéfice de 524 millions de dollars.

L'entreprise britannique estime que le monde compte environ 30 milliards de puces équipées de ses technologies (à fin mars 2023) et que 70% de la population mondiale utilise des produits où ses appareils sont présents.

Envol autour de l'IA générative

Son entrée à Wall Street donnerait un coup de fouet à un marché des introductions en Bourse en berne aux Etats-Unis et plus largement dans le monde entier. Il devrait probablement s'agir de la plus importante introduction en Bourse en termes de montant levés cette année. Cette opération pourrait par ailleurs se rapprocher des records de levées de fonds dans le secteur technologique, comme Meta (16 milliards de dollars en 2012) voire Alibaba (25 milliards en 2014), note Bloomberg.

Cette opération surviendrait aussi à l'heure où des entreprises similaires à Arm ont vu leur valorisation s'envoler depuis le début d'année, portée par l'engouement autour de l'intelligence artificielle générative, au cœur de ChatGPT. L'avènement des robots conversationnels se traduit par une demande accrue pour les puces et architectures de puces informatiques, notamment pour les produits proposés par l'américain Nvidia, afin de donner de la puissance de calcul aux serveurs pour développer et entraîner ces robots.

Nvidia a ainsi dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière au printemps, et voit son cours de Bourse progresser de plus de 220% depuis le début de l'année. D'ailleurs Arm aurait dû être vendu à Nvidia l'an passé mais Softbank avait été dans l'obligation de se raviser en raison d'obstacles réglementaires empêchant la transaction de se réaliser.

La société américaine Nvidia publiera ses résultats trimestriels mercredi soir, ce qui constituera un test crucial pour vérifier que le demande de produits liés à l'IA générative est aussi importante qu'espéré. De même, la réaction des investisseurs à ces comptes permettra de vérifier que l'appétit du marché pour ces valeurs associées à ce secteur ne s'est pas trop estompé après la forte hausse du début de l'année. C3.ai, une des petites entreprises qui avait été gagnée par la fièvre du marché pour l'IA générative (+184% toujours depuis le 1er janvier) accuse une baisse de 25% depuis le début du mois d'août.