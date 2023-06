Nvidia passe la barre des 1000 milliards de dollars à la clôture de Wall Street

(BFM Bourse) - Le fabricant de processeurs graphiques a clôturé avec une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars rejoignant une poignée d'autres titres.

Nvidia transforme l'essai. Le fabricant de processeurs graphiques avait déjà franchi en séance la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, le 30 mai dernier. Mais le groupe américain n'avait pas tenu cette valorisation sur l'ensemble de la séance et avait clôturé sous cette marque symbolique.

C'est désormais chose faite depuis mardi soir. L'action de la société fondée en 1993 a terminé la séance à 410,22 dollars, ce qui, selon le Wall Street Journal, lui a permis de dépasser les 1000 milliards de dollars de valorisation.

Une hausse de 180% en 2023

Depuis le début de l'année, le titre du groupe américain s'est envolé de plus de 180%, un bond qui s'explique en très grande partie par l'essor de l'intelligence artificielle générative, celle des robots conversationnels ChartGPT et Bard.

Nvidia domine en effet le marché des puces graphiques indispensables pour générer des tâches et des applications avancées en matière d'intelligence artificielle. Microsoft et Google s'équipent ainsi de milliers voire de dizaine de milliers de processeurs graphiques (GPU) Nvidia A100 dans leurs datacenters pour développer et entraîner leurs robots conversationnels, ChatGPT et Bard, respectivement.

L'utilisation accrue de l'IA générative se traduit par davantage de besoins en matière de puissance de calcul, et donc par une plus forte demande pour les produits de Nvidia.

Ce qui s'est matérialisé très concrètement dans les prévisions du groupe pour son deuxième trimestre, Nvidia anticipant des revenus de 11 milliards de dollars pour cette période, là où la société enregistre des revenus de 6 à 7 milliards de dollars sur un trimestre "normal".

La hausse du groupe n'est peut-être pas achevée. Fin mai, Bank of America a relevé son objectif de cours à 500 dollars, jugeant que la vigueur de l'activité du groupe dans l'IA générative a vocation à être pérenne au regard de la demande.