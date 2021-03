Artisan de l'arrivée d'une nouvelle génération de boursicoteurs, eToro va entrer en Bourse

(BFM Bourse) - Par le biais d'une fusion avec une Spac, FinTech Acquisition Corp. V, le courtier eToro va devenir une société cotée en Bourse.

C'est parti pour eToro en Bourse. Après avoir permis à des millions de nouveaux boursicoteurs de faire leurs premiers pas sur le marché, c'est l'entreprise israélienne qui va elle même entrer en Bourse sur le Nasdaq américain. Suivant la tendance du moment, eToro ne procèdera pas à une IPO classique, mais va fusionner avec une Spac, une société à laquelle les investisseurs donnent blanc-seing pour mener à bien de telles acquisitions.

eToro Group Ltd. et FinTech Acquisition Corp. V (plus simplement "FinTech V"), un société écran new-yorkaise déjà cotée en Bourse, ont conclu un accord définitif de rapprochement.

eToro a été fondé en 2007 par Yoni Assia, l'actuel PDG, et son frère Ronen Assia Yoni Assia et David "Dudu" Ring avec l'ambition d'amener le plus grand nombre d'investisseurs à investir sur les marchés financiers. L'entreprise a développé son offre pour mettre la Bourse à la portée de tous, avec des incitations à investir même des petites sommes (en investissant sur des fractions d'actions par exemple), le tout sans commissions. eToro promeut également une forme d'investissement inspirée des pairs, avec la possibilité de reproduire "d'un simple clic" les placements des clients affichant le meilleur track-record de la plate-forme, ou d'investir dans des portefeuilles thématiques.

Pionnier sur les crypto-actifs

eToro a également été l'une des premières plateformes réglementées à proposer des actifs cryptographiques, et est se considère bien placée positionnée pour bénéficier d'une adoption croissante des crypto-actifs.

En 2020, le courtier a engrangé plus de 5 millions de nouveaux utilisateurs, portant son parc à plus de 20 millions, et a généré 603 millions de dollars de revenus, en progression de 147% par rapport à l'année précédente. La dynamique s'accélère en 2021, assure eToro, alors qu'une nouvelle génération d'investisseurs découvre les marchés financiers. En 2019, les inscriptions mensuelles étaient en moyenne de 192.000. En 2020, ce chiffre est passé à 440.000, et sur le seul mois de janvier 2021, eToro a attiré plus de 1,2 million de nouveaux utilisateurs.

Parallèlement, en 2019, eToro exécutait 8 millions de transactions par mois en moyenne. Ce nombre est passé à 27 millions en 2020, et plus de 75 millions en janvier dernier.

Une plateforme qui mise sur les échanges entre utilisateurs

"Nous avons fondé eToro avec une vision : celle de démocratiser les marchés financiers pour que chacun puisse investir de manière simple et transparente. Aujourd'hui, eToro est le premier réseau social d'investissement au monde. Nos utilisateurs viennent sur eToro pour investir, mais aussi pour échanger entre eux ; pour observer, suivre et copier automatiquement les investisseurs à succès du monde entier", a déclaré Yoni Assia. "Nous avons créé une nouvelle catégorie de gestion de patrimoine - l'investissement social - et nous dominons le marché, comme en témoigne notre expansion rapide."

"En tant que pionnier dans l'évolution des Spac, Fintech Masala, notre plateforme de parrainage, recherche des entreprises à la croissance exponentielle, aux contrôles efficaces et aux équipes de direction excellentes. eToro répond à ces trois critères. Au cours des dernières années, eToro a consolidé sa position de première plateforme de trading social en ligne en dehors des États-Unis, a présenté ses plans pour le marché américain et a diversifié ses sources de revenus. Elle se trouve maintenant à un point d'inflexion de sa croissance, et nous pensons qu'eToro est exceptionnellement bien placée pour capitaliser sur cette opportunité", a expliqué Betsy Cohen, la multi-entrepreneure à succès (fondatrice notamment de The Bancorp, une société de services financiers spécialisés) actuellement à la tête de FinTech Acquisition Corp et de sa série de Spac.