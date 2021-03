Le Uber singapourien veut s'introduire à Wall Street, via une Spac

(BFM Bourse) - Leader en Asie du Sud-est sur le marché des VTC, le géant singapourien Grab est en pourparlers pour entrer en Bourse par le biais d'une fusion avec une Spac, qui pourrait la valoriser à près de 40 milliards de dollars. Cela en ferait la plus grande opération par "société-chèque en blanc" jamais réalisée.

Déjà en ébullition depuis plusieurs mois, le marché des Spac s'apprêterait à enregistrer la plus grosse opération sur ce segment via l'introduction en Bourse de la plus grande société de VTC et de livraison d'Asie du Sud-Est. Grab -qui a racheté les activités d'Uber dans la région en mars 2018 en échange de 27,5% de son capital- est en effet en discussions en vue d'entrer à Wall Street selon des sources proches du dossier.

L'entreprise envisage pour cela de fusionner avec une Spac (pour "Special Purpose Acquisition Company") gérée par le fonds d'investissement Altimeter Capital Management, une sorte de coquille vide qui a pour seule vocation d'utiliser les fonds levés lors de sa propre introduction pour acquérir en retour une entreprise non cotée. Selon le Wall Street Journal, Grab devrait lever entre 3 et 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés dans le cadre de cette fusion, qui le valoriserait entre 35 et 40 milliards de dollars.

Cette fourchette vient du fait que le fonds d'investissement Altimeter a soutenu deux Spac -Altimeter Growth Corp et Altimeter Growth Corp 2- qui ont respectivement levé 450 et 400 millions de dollars lors de leur introduction en Bourse en octobre, et en janvier, et que les sources n'ont pas précisé avec laquelle d'entre elles Grab état en discussions.

Fondé en 2011, Grab opère à Singapour, au Cambodge, en Indonésie, en Malaisie, en Birmanie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. La licorne était valorisée 15 milliards de dollars à l'issue de sa dernière levée de fonds en octobre 2019 selon le site spécialisé Pitchbook, et outre Uber, elle compte également parmi ses investisseurs la société japonaise Softbank ainsi que les constructeurs automobiles Toyota et Hyundai.

Déjà près de 80 milliards de dollars levés via des SPACs en 2021

(avec AFP)