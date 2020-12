Airbnb lève 3,7 milliards de dollars pour la plus grosse entrée en Bourse de l'année

(BFM Bourse) - Au lendemain des débuts étincelants de DoorDash, la plateforme de location de logements profite de l'engouement des investisseurs pour les valeurs technologiques depuis septembre, ce qui lui a permis d'obtenir une valorisation nettement supérieure à son objectif initial.

Airbnb a fixé son prix d'introduction en Bourse à 68 dollars l'action, ce qui lui permet de récupérer environ 3,7 milliards de dollars en s'introduisant jeudi sur le Nasdaq, selon le Wall Street Journal. Il s'agit de la plus grosse IPO de l'année dans le monde, alors que les autorités chinoises ont décidé de reporter à la surprise générale l'entrée en Bourse d'Ant Group (qui prévoyait de lever plus de 34 milliards de dollars). L'opération valorise Airbnb à environ 47 milliards de dollars en incluant la part des salariés, ajoute le quotidien économique citant des sources proches de l'opération.

Airbnb arrivera sur la place new-yorkaise au lendemain du livreur de repas et courses à domicile DoorDash (ayant levé 3,4 milliards de dollars grâce à son IPO), qui a connu une première séance euphorique. Alors que le prix d'introduction de cette start-up avait été fixé à 102 dollars par action, au terme d'une succession de révisions en hausse de ses ambitions, le titre a terminé à... 189,51 dollars, en hausse de 86%.

Après un coup d'arrêt au moment de la propagation de la pandémie aux Etats-Unis au printemps, les investisseurs ont montré un vif appétit pour les arrivées en Bourse de nouvelles licornes cette année, avec notamment Snowflake (3,4 milliards de dollars levés via son IPO) et Palantir (introduction en Bourse sans levée de fonds) en septembre.

Une société fondée il y a 13 ans

Airbnb avait initialement prévu de mettre sur le marché ses actions à une fourchette de prix allant de 44 à 50 dollars l'unité, puis de 56 à 60 dollars, avant d'opter finalement mercredi pour 68 dollars. La société, qui est parvenue à redresser la barre après quelques mois difficiles au début de la pandémie, s'introduira sur le marché électronique du Nasdaq sous le symbole "ABNB".

Née il y a 13 ans à San Francisco, l'entreprise a bouleversé l'industrie des voyages professionnels et du tourisme. Brian Chesky et Joe Gebbia cherchaient en 2007 un moyen de payer leur loyer et ont créé un site, baptisé AirBedandBreakfast.com, pour proposer aux participants d'une conférence de les héberger sur des matelas pneumatiques. Rejoints en 2008 par l'informaticien Nathan Blecharczyk, ils ont alors officiellement formé Airbnb.

Au moment où se propageait une grave crise financière dans le monde, l'idée de trouver des logements temporaires moins chers, ou de gagner un peu d'argent en louant une chambre, a rapidement séduit un certain public. Le groupe revendique désormais 4 millions d'hôtes proposant leur bien à la location, et plus de 825 millions de clients.

(Avec AFP)