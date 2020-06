Point recommandations des analystes : Michelin, LNA Santé, Fnac Darty, EDF...

(BFM Bourse) - Delta Plus Group (cours de clôture jeudi 38,90 euros): GreenSome Finance reprend le suivi à l'achat en adoptant un objectif de 57,70 euros. Midcap Partners reste neutre mais relève tout de même son objectif, de 38 à 42 euros.

EDF (cours de clôture jeudi 8,22 euros): Berenberg diminue son cours cible de 9,30 à 8,10 euros et réitère son avis à conserver.

Fnac Darty (cours de clôture jeudi 35,24 euros): HSBC relève son objectif de cours de 35 à 41 euros et Midcap Partners relève le sien de 46 à 49 euros.

LNA Santé (cours de clôture jeudi 45,55 euros): Oddo BHF relève son objectif de 45,50 à 52,50 euros à la suite de l'annonce du rachat de Clinique Développement, la plus importante opération depuis l’IPO du groupe qui lui apporte plus de 800 lites supplémentaires, et passe à l'achat au lieu de neutre.

Mercialys (cours de clôture jeudi 8,02 euros): Invest Securities coupe son objectif de 16 à 7,20 euros et dégrade en conséquence sa recommandation d'achat à neutre.

Michelin (cours de clôture jeudi 88,82 euros): HSBC relève sa recommandation de conserver à acheter avec 110 euros pour objectif.

Ubisoft (cours de clôture jeudi 68,48 euros): Midap Partners abaisse son conseil à neutre, au lieu d'achat, avec un objectif revu de 80 à 75 euros, craignant un effet domino au vu d'un nouveau décalage du jeu Cyberpunk.

