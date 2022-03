Actia group : En bonne voie de réduire sa dette, Actia veut accélérer dans l'électronique pour la mobilité

(BFM Bourse) - Les cessions d'activités non stratégiques sont en voie de se concrétiser et devraient permettre de réduire de 70 millions d'euros l'endettement du groupe toulousain. Actia a par ailleurs réduit sa perte l'an dernier malgré la pénurie de composants qui a affecté sa division automobile en particulier.

Le spécialiste de l'électronique embarquée Actia confirme son objectif d'atteindre d'ici quatre ans 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, alors que les cessions d'activités périphériques annoncées en janvier sont sur le point de se concrétiser. Le produit devrait permettre de réduire de 30% l'endettement de la firme toulousaine, lui conférant "à la fois de plus de moyens pour conforter sa politique d’innovation tout en accompagnant ses clients dans les nombreux défis du monde électronique, mais aussi de meilleures conditions pour piloter sa croissance".

En 2021, Actia a subi une pénurie des composants électroniques, qui a freiné le niveau d’activité, limitant à +5,5% le rebond de son chiffre d'affaires à 462,8 millions d'euros, comme annoncé en février. Le retard de production est évalué à 28 millions d'euros sur l'année et les commandes non parvenues ou non traitées à plus de 70 millions d'euros.

La crise des composants a mis sous tension l'organisation du groupe et généré des frais supplémentaires toutefois répercutés en partie aux clients sur l'exercice. Dans cet environnement défavorable, Actia a poursuivi ses efforts de R&D pour préparer l’accélération de la croissance et la structuration de son organisation, et a renforcé ses compétences. L’Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, amortissements et dépréciations) est passé de 24,2 millions en 2020 à 22,1 millions d'euros en 2021, supportant les coûts de développement de la division "Power" estimés à plus de 12 millions d'euros.

Une perte nette réduite

Avec la hausse des coûts d’achats qui n’a pu être que partiellement répercutée en fin d’année et une efficience industrielle détériorée, le résultat opérationnel est ressorti en perte de 9,9 millions, contre une perte de 6,9 millions d'euros en 2020, alors que la firme a non seulement maintenu ses capacités d’innovation mais même renforcé ses bureaux d'études (dont l’effectif total est porté à de 1080 à 1182 personnes). Les leviers de financement (PGE) ont permis de limiter la hausse des charges financières, tandis que la comptabilisation des instruments de couverture, en gain de 8,4 millions d'euros, a permis de réduire la perte nette à 6,1 millions d'euros, contre -19,4 millions au précédent exercice.

Au bilan, l’endettement net s’établit à 221,8 millions d'euros à fin décembre 2021, contre 202,8 millions un an plus tôt (respectivement à 201,1 millions et 184 millions d'euros en n'intégrant pas les dettes locatives dont les normes comptables IFRS 16 imposent la prise en compte dans ce solde).

Afin de concentrer ses ressources sur l’électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l’énergie et de renforcer sa structure financière, le groupe est en train de concrétiser deux opérations de cession d’activités non stratégiques de la division Automotive, comme le projet en avait été annoncé en janvier.

La première opération concerne la cession de l’activité contrôle technique & équipements de garage au groupe d'origine italienne BASE, l'opération comprenant également le site immobilier de Chartres et 30% des titres de sa filiale ACTIA Cz, en République Tchèque, spécialiste des analyseurs de gaz. La marque Muller propriété d'Actia serait transférée à BASE. Cette activité emploie 115 salariés et représente un chiffre d’affaires de 21 millions d'euros en 2021. La deuxième opération concerne la cession de l'ensemble de la division Power, spécialisée dans l’électrification des véhicules, à Plastic Omnium. Le processus devrait aboutir au cours du second trimestre et concerne 200 salariés Actia pour un chiffre d’affaires annuel de 22,3 millions d'euros.

Ces deux opérations, actuellement au stade des négociations exclusives et soumises aux autorisations usuelles, devraient permettre de réduire l’endettement du groupe d’environ 70 millions d'euros.

Tensions persistantes sur la supply chain

"Au moment où nos organisations font face à de nombreuses contraintes, ces projets s’inscrivent dans une double perspective : d’une part, des rapprochements industriels qui permettent à nos équipes de se tourner résolument vers un avenir fédérateur, riche en perspectives, avec des moyens bien supérieurs à ceux qu’Actia pouvaient mettre en œuvre, et, d’autre part, dans la volonté du Groupe Aactia, de renforcer son positionnement dans l’électronique au service de la mobilité et de relever les nombreux défis associés à une électronique connectée, apte à accueillir les fonctions d’intelligence artificielle tout en assurant les contraintes de sûreté et de cybersécurité propre à un monde digitalisé", a souligné Jean Louis Pech, PDG du groupe.

Dans ce cadre, "conforté par la croissance continue de son carnet de commandes", Actia Group confirme viser, à une échéance de quatre ans, un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d'euros. Les deux projets de cession présentés ne remettent pas en cause cet objectif et au contraire en lui permettant de concentrer ses investissements permettraient à Actia de disposer à la fois de plus de moyens pour conforter sa politique d’innovation tout en accompagnant ses clients dans les nombreux défis du monde électronique, mais aussi de meilleures conditions pour piloter sa croissance.

Pour 2022, Actia ne communique pas à ce stade d'objectifs, soulignant seulement disposer un carnet de commandes important. La forte dynamique de croissance qui en résulte potentiellement reste cependant soumise aux tensions sur le marché des composants qui devraient persister jusqu’en 2023.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse