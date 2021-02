Actia group : Actia Group a enregistré un recul de 16% du chiffre d'affaires en 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Actia Group affiche un chiffre d'affaires de 438,5 millions d'euros sur l'année 2020, en recul de 15,7%, conformément à son estimation de mi-2020, une baisse néanmoins réalisée pour plus des trois quarts au premier semestre.



"Aucun contrat n'a été perdu ou suspendu et seule la baisse d'activité des clients pèse sur les volumes de ventes. Aussi, Actia Group a bénéficié de la diversification de ses activités et de son positionnement sur des solutions de pointe", souligne-t-il.



En 2021, le fabricant de composants électroniques embarqués espère recouvrer le niveau d'activité de 2019, perspective qui selon lui, 'pourrait être confirmée si les tensions sur les approvisionnements n'empirent pas'.



