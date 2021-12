Accor : Une nouvelle administratrice proposée en AG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Accor annonce que son conseil d'administration a décidé de soumettre la nomination de Hélène Auriol Potier à l'approbation de la prochaine assemblée générale, suite à la décision de Sophie Gasperment de ne pas voir proposé le renouvellement son mandat.



En cas d'approbation, elle serait qualifiée d'administratrice indépendante. Sa nomination s'inscrit dans la volonté du conseil de renforcer ses compétences dans la technologie et le digital, afin de continuer à accompagner le groupe hôtelier dans ce domaine.



Hélène Auriol Potier a en effet construit sa carrière dans le secteur des technologies numériques et des télécommunications. De novembre 2018 à décembre 2020, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive des activités internationales d'Orange.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.