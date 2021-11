Accor : Accor se renforce dans l'hôtellerie de luxe

PARIS (Reuters) - Accor a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle enseigne dédiée à l'hôtellerie de luxe dont la première adresse ouvrira dans la province chinoise de Guizhou en décembre 2022.

Cette enseigne, baptisée Emblems Collection, est appelée à réunir 60 établissements à travers le monde d'ici 2030, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"L’un des principaux axes de notre stratégie de croissance et de développement consiste à étoffer de manière offensive nos lignes de produits les plus puissantes et nos principaux accélérateurs commerciaux, notamment les marques de luxe et celles de collection", a expliqué le PDG Sébastien Bazin cité dans le communiqué.

Accor est déjà présent sur le segment du luxe avec son enseigne MGallery Hotel Collection qui compte plus de 100 hôtels à travers le monde.

(Reportage Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

