Accor : Lancement d'une carte co-brandée avec BNP Paribas

(CercleFinance.com) - Accor et BNP Paribas annoncent la conclusion d'un partenariat européen qui permettra de lancer une carte de paiement co-brandée, à laquelle pourront souscrire les membres du programme de fidélité ALL-Accor Live Limitless pour leurs achats du quotidien.



'La carte permettra de gagner des points dès le premier euro dépensé, d'accéder à un statut supérieur plus rapidement de bénéficier de moments privilégiés dans les hôtels du groupe et de vivre des moments inoubliables dans tout l'écosystème Accor', expliquent-ils.



Disponible sous plusieurs formules, la carte offrira aux membres la possibilité de cumuler des points de fidélité dès lors qu'ils effectueront des achats de la vie quotidienne. Elle sera lancée sur le marché français début 2021 et progressivement en Europe.



