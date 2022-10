Accor : Barclays dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays dégrade sa recommandation sur Accor de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours abaissé de 28 à 21 euros, notant que 'les actions hôtelières sont vulnérables au contexte macro, même si les tendances actuelles restent vigoureuses'.



Dans ce contexte, le broker voit Accor davantage à risque que ses pairs, étant données son exposition à l'Europe, un levier opérationnel plus élevé que ses pairs légers en actifs et une décote moins forte qu'avant la Covid face à InterContinental.



'Nous ne prévoyons pas de ralentissement imminent avec un RevPAR toujours bien soutenu par une demande refoulée, mais nous voyons plus de risques à la baisse qu'à la hausse pour les multiples à ce stade', poursuit Barclays.



