Accor : Bank of America réitère l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a réitéré mercredi sa recommandation d'achat sur le titre Accor, avec un objectif de cours inchangé de 39 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit considérer la valeur comme une piste intéressante en vue de jouer la reprise du secteur européen de l'hôtellerie.



BofA souligne que le rebond de l'Europe, où Accor dispose de 44% de ses chambres, est pour l'instant à la traîne par rapport aux Etats-Unis, mais que son redressement devrait s'amplifier cette année.



L'analyste ajoute que l'accélération de l'Asie-Pacifique (31% des chambres du group) conjuguée au redémarrage des voyages internationaux devrait également soutenir l'activité, tout particulièrement à compter du second semestre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.