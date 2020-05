Ab science : La molécule phare d'AB Science va elle aussi faire l'objet d'un essai dans le Covid-19

(BFM Bourse) - AB Science rejoint les rangs des nombreuses entreprises de biotechnologies qui tentent de mettre au point un traitement contre les formes graves de la pneumonie à coronavirus 2019. La firme s'appuie sur sa molécule masitinib, qui agit sur les mastocytes - des cellules clés de la réaction immunitaire - en combinaison avec un principe actif issu de végétaux. Un essai est prévu qui devrait se dérouler principalement lors d'une éventuelle seconde vague de la maladie.

AB Science se place à son tour dans les starting-blocks. La biotech tricolore, fondée en 2001 et introduite en Bourse en 2010, a annoncé mercredi avoir obtenu l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour tester sa principale molécule auprès de patients hospitalisés à cause du coronavirus. L'annonce, intervenue en début d'après-midi pendant la séance, entraînait vers 16h30 un bond de 13,14% de son cours de Bourse à 9,30 euros, un plus haut depuis deux mois.

La firme va évaluer l'effet d'une combinaison entre sa molécule phare, le masitinib, et une molécule de la famille des flavonoïdes, qui peut être obtenue à partir de différents végétaux appelée isoquercétine (ou isoquercitrine).

Contrer l'emballement du système immunitaire

Chez beaucoup de patients atteints des formes modérées à sévères du Covid-19, l'organisme peut déclencher ce qu'on appelle une "tempête de cytokine", sorte d'emballement du système immunitaire qui se traduit par une inflammation générale pouvant entraîner la défaillance d'organes vitaux, allant jusqu'au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) voire au décès des patients.

Or le masitinib est reconnu comme un inhibiteur des mastocytes, ainsi que des macrophages, cellules du système immunitaire impliquées dans cette tempête cytokinique. L'isoquercétine inhibe de son côté une enzyme (PDI ou disulfure isomérase), impliquée dans la formation de caillots et donc le risque de thrombose liée au COVID-19.

AB Science estime qu'en outre l'association des deux molécules pourrait avoir un effet synergique contre les cellules en fin de vie (sénescentes), qui sont potentiellement plus vulnérable au virus, ce qui pourrait expliquer pourquoi la mortalité est plus élevée chez les personnes âgées.

200 patients en France et dans d'autres pays

L'agence française du médicament, l'ANSM, lui a donné son aval pour une étude de phase 2 qui vise à recruter un total de 200 patients en France et dans d'autres pays. Principal critère qui sera mesuré : l'amélioration de l'état clinique des patients après 15 jours de traitement mesurée sur une échelle ordinale à sept degrés.

"La combinaison du masitinib avec l’isoquercétine est basée sur un solide rationnel scientifique et offre une stratégie différenciée. D’une part, le masitinib et l’isoquercétine exercent une activité en amont pour prévenir l’orage de cytokine et les lésions pulmonaires associées, ainsi que la thrombose, et d’autre part, la combinaison des deux produits a un effet synergique totalement innovant en ciblant les cellules sénescentes, ce qui pourrait protéger la population âgée la plus vulnérable", a expliqué Pascal Chanez, professeur de médecine respiratoire à l'AP-HM et à l'Université Aix-Marseille, désigné comme principal coordinateur de l'essai "AB20001".

Le recrutement des patients dans cette étude "proviendra principalement de la seconde vague de la maladie", a ajouté le praticien.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

