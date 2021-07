Ab science : Salué après un article favorable sur la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science grimpe de plus de 3% après la publication d'un article revu par les pairs dans la revue Science, faisant état de travaux de recherche ayant identifié le masitinib comme un agent antiviral à large spectre capable de traiter le SARS-CoV-2 et tous ses variants testés.



'Dans l'ensemble, les résultats ont montré que le masitinib diminue rapidement et efficacement la charge virale du SARS-CoV-2 chez les souris, réduit l'inflammation et présente un bénéfice potentiel sur la survie et les scores cliniques', rapporte AB Science.



'De façon remarquable, le masitinib s'est également montré efficace, in vitro, contre tous les variants préoccupants ayant été testés, y compris les variants Alpha, Beta et Gamma qui se propagent rapidement', poursuit la société biopharmaceutique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.