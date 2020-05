Ab science : Report de l'assemblée générale

(CercleFinance.com) - Dans le contexte exceptionnel de la pandémie, AB Science annonce que son conseil d'administration a pris la décision de reporter l'assemblée générale annuelle habituellement réunie en juin à une date ultérieure, et en tout état de cause au plus tard au 30 septembre.



La société biopharmaceutique explique qu'elle 'tient, en priorité, à assurer la santé et la sécurité de ses actionnaires, tout en maintenant leurs droits de participation dans les meilleures conditions à son assemblée générale annuelle'.



