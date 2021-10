Ab science : Reçoit le feu vert de l'ANSM pour une étude

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de l'ANSM d'initier une étude clinique de Phase I/II évaluant la molécule AB8939 chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute/réfractaire et de syndrome myélodysplasique (SMD) réfractaire.



Cette autorisation intervient quelques semaines seulement après avoir reçu une autorisation similaire de l'autorité de santé canadienne.



' Nous sommes très enthousiastes à l'idée de démarrer le

développement clinique d'AB8939', a indiqué le Pr. Nobert Vey, investigateur principal de l'étude et Directeur de la Recherche Clinique à

l'Institut Paoli-Calmettes.



Selon lui, AB8939 dispose d'un potentiel supérieur dans la mesure où il a été conçu pour contrecarrer les mécanismes courants de résistance aux médicaments.



