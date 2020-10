Ab science : Présente ses résultats et ses projets

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AB Science a présenté ses résultats du 1er semestre 2020. Le groupe rapporte une perte nette de 8,8 millions d'euros, restant tout de même moins importante que la perte enregistrée au terme du 1er semestre 2019 (- 13 millions d'euros).



La consommation de trésorerie s'élève à 8,1 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 11,2 millions un an plus tôt (-27%).

En 2020, AB Science continue d'allouer l'essentiel de ses ressources au développement du masitinib, une molécule développée par le groupe.



La société a par ailleurs lancé deux études sur la sclérose latérale amyotrophique et la mastocytose systémique indolente. AB Science annonce aussi qu'elle lancera une étude de phase 1/2 portant sur la leucémie myéloïde aiguë réfractaire avec une nouvelle molécule.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.